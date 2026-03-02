Encontro dos Democratas reúne cerca de 70 lideranças partidárias

A segunda reunião de 2026 do PRD - Partido Renovação Democrática em Catanduva reforçou o movimento de articulação política e organização interna da legenda no município. O encontro foi realizado na quarta-feira passada, no auditório do Sicomércio Catanduva, e reuniu cerca de 70 lideranças partidárias.

Estiveram presentes os vereadores Bellê e Gleison Begalli, além do primeiro suplente Luciano Pixô e do segundo suplente Nelson Tozo, ex-vereador com atuação já conhecida no Legislativo local. A reunião marcou mais um passo na consolidação do grupo, que vem promovendo encontros periódicos com o objetivo de alinhar estratégias, discutir demandas da cidade e estruturar projetos voltados ao desenvolvimento de Catanduva.

Durante o encontro, foram debatidas pautas consideradas prioritárias para o município, além da organização interna do partido e do fortalecimento das bases. A participação expressiva das lideranças foi vista como sinal de engajamento e de disposição para construir propostas que atendam às necessidades da população.

Os participantes foram recebidos pelo presidente local do PRD, Richard Casal. Com raízes em Catanduva e atuação consolidada na política local, ele destacou a importância da união do grupo e do diálogo constante para enfrentar os desafios do município. Casal é reconhecido como um agente político próximo da comunidade e conhecedor das principais demandas da cidade.

A iniciativa reforça a estratégia da legenda de manter agenda ativa de debates e planejamento, ampliando sua participação nas discussões políticas locais. Para o partido, encontros como esse são fundamentais para organizar ações, fortalecer lideranças e construir projetos consistentes que tenham como foco o bem-estar da população e o futuro de Catanduva.