Política
Encontro dos Democratas reúne cerca de 70 lideranças partidárias
Foto: Divulgação/Vereador Bellê - Encontro debateu pautas consideradas prioritárias para o município
Estiveram presentes os vereadores Bellê e Gleison Begalli, além dos suplentes Luciano Pixô e Nelson Tozo
Por Da Reportagem Local | 02 de março, 2026

A segunda reunião de 2026 do PRD - Partido Renovação Democrática em Catanduva reforçou o movimento de articulação política e organização interna da legenda no município. O encontro foi realizado na quarta-feira passada, no auditório do Sicomércio Catanduva, e reuniu cerca de 70 lideranças partidárias.

Estiveram presentes os vereadores Bellê e Gleison Begalli, além do primeiro suplente Luciano Pixô e do segundo suplente Nelson Tozo, ex-vereador com atuação já conhecida no Legislativo local. A reunião marcou mais um passo na consolidação do grupo, que vem promovendo encontros periódicos com o objetivo de alinhar estratégias, discutir demandas da cidade e estruturar projetos voltados ao desenvolvimento de Catanduva.

Durante o encontro, foram debatidas pautas consideradas prioritárias para o município, além da organização interna do partido e do fortalecimento das bases. A participação expressiva das lideranças foi vista como sinal de engajamento e de disposição para construir propostas que atendam às necessidades da população.

Os participantes foram recebidos pelo presidente local do PRD, Richard Casal. Com raízes em Catanduva e atuação consolidada na política local, ele destacou a importância da união do grupo e do diálogo constante para enfrentar os desafios do município. Casal é reconhecido como um agente político próximo da comunidade e conhecedor das principais demandas da cidade.

A iniciativa reforça a estratégia da legenda de manter agenda ativa de debates e planejamento, ampliando sua participação nas discussões políticas locais. Para o partido, encontros como esse são fundamentais para organizar ações, fortalecer lideranças e construir projetos consistentes que tenham como foco o bem-estar da população e o futuro de Catanduva.

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
Outras notícias de Da Reportagem Local
Por Da Reportagem Local | 08 de março de 2026
Feira Habitar Catanduva tem programação confirmada
Leia mais
Por Da Reportagem Local | 06 de março de 2026
Creche do Cidade Jardim abre as portas na segunda-feira
Leia mais
Por Guilherme Gandini | 05 de março de 2026
Catanduva fecha quase 2 mil vagas de emprego em quatro meses
Leia mais