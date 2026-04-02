PM resgata mulher em cárcere privado e prende agressor em Bady Bassitt

Vítima conseguiu enviar pedidos de socorro para familiares em outro estado

Graças à intervenção rápida e estratégica da Polícia Militar, uma mulher foi libertada de uma situação de cárcere privado e violência doméstica na tarde de terça-feira, 31, no município de Bady Bassitt. A ação teve início após o compartilhamento de informações entre os órgãos municipais de assistência social e a Polícia Militar.

Segundo o relato, a vítima estava sendo mantida em isolamento e conseguiu enviar pedidos de socorro para familiares em outro estado.

Ao chegarem no local indicado, os policiais do 52º BPM/I demonstraram sensibilidade e preparo técnico. Ao notar o abalo emocional e as marcas de agressão na vítima, a equipe agiu prontamente para garantir a segurança dela e de seu filho, que também estava no imóvel.

O suspeito foi contido e detido em flagrante. Foram apreendidas porções de entorpecentes no interior da residência. A mulher recebeu acolhimento imediato e foi encaminhada para atendimento médico, onde passou por exames e recebeu os cuidados necessários.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado ratificou a prisão do agressor pelos crimes de cárcere privado, lesão corporal e porte de entorpecentes. O indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.

JOSÉ BONIFÁCIO

A Polícia Militar, através da equipe de Atividade Delegada da 3ª CIA, capturou dois indivíduos que possuíam mandados de prisão em aberto no município de José Bonifácio. Um deles era procurado por um crime de estupro e possuía condenação superior a 10 anos no regime fechado. O outro possuía mandado de prisão preventiva pelo crime de furto.