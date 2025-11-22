Cultura
Peça teatral ‘Emaranhada’ é atração no Sesc Catanduva neste domingo
Foto: Daniel Falcão - Peça protagonizada pela atriz Amarilis Irani será apresentada às 11h
Com heroína negra, espetáculo celebra os fios que carregam a história de nossa ancestralidade
Por Da Reportagem Local | 22 de novembro, 2025

Já imaginou os cabelos como árvores? O ato de cuidar, crescer e criar raízes são só algumas das similaridades que os cabelos compartilham com as árvores. Inspirada nesse universo mágico, a peça teatral “Emaranhada” celebra os fios que carregam a história de nossa ancestralidade. A apresentação acontece neste domingo, 23, às 11h, no Sesc Catanduva, com entrada franca.

No centro dessa narrativa está Mavi, uma heroína negra. Menina inventora de palavras, braços e mãos tagarelas, dona de uma cabeleira exuberante. Protagonizada pela atriz Amarilis Irani, a personagem Mavi trança suas próprias aventuras, algumas solitárias, outras recheadas de amigos: flores, árvores e animais.

Após série de eventos misteriosos, ela descobre que seus fios guardam poderes extraordinários. Numa fascinante saga de empoderamento feminino, a personagem faz dos cabelos o caminho para encontrar aceitação. Emaranhando a força, beleza e poesia da representatividade negra.

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
Outras notícias de Da Reportagem Local
Por Da Reportagem Local | 17 de dezembro de 2025
‘O Natal dos Três Porquinhos’ é atração na cidade no próximo sábado
Leia mais
Por Guilherme Gandini | 06 de dezembro de 2025
Plínio Oliveira fala sobre espiritualidade, música e cultura de paz
Leia mais
Por Da Reportagem Local | 04 de dezembro de 2025
Ícone da MPB, cantor Odair José se apresenta em Catanduva esta noite
Leia mais