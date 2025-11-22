Peça teatral ‘Emaranhada’ é atração no Sesc Catanduva neste domingo

Já imaginou os cabelos como árvores? O ato de cuidar, crescer e criar raízes são só algumas das similaridades que os cabelos compartilham com as árvores. Inspirada nesse universo mágico, a peça teatral “Emaranhada” celebra os fios que carregam a história de nossa ancestralidade. A apresentação acontece neste domingo, 23, às 11h, no Sesc Catanduva, com entrada franca.

No centro dessa narrativa está Mavi, uma heroína negra. Menina inventora de palavras, braços e mãos tagarelas, dona de uma cabeleira exuberante. Protagonizada pela atriz Amarilis Irani, a personagem Mavi trança suas próprias aventuras, algumas solitárias, outras recheadas de amigos: flores, árvores e animais.

Após série de eventos misteriosos, ela descobre que seus fios guardam poderes extraordinários. Numa fascinante saga de empoderamento feminino, a personagem faz dos cabelos o caminho para encontrar aceitação. Emaranhando a força, beleza e poesia da representatividade negra.