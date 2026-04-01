Paróquia Santa Rita tem programação litúrgica especial para a Páscoa

A Paróquia Santa Rita de Cássia, de Catanduva, se prepara para a mais importante Festa Litúrgica do ano: a Páscoa. A programação especial começa nesta quinta-feira, dia 2 de abril, com o início do Tríduo Pascal. Haverá a Santa Ceia do Senhor no salão paroquial, às 19h30, e Vigília Eucarística na igreja das 21h às 24h, seguindo na sexta-feira, das 7h às 14h.
Na Sexta-feira Santa, será celebrada a Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo no salão paroquial, às 15h, seguida da Procissão do Senhor Morto. No Sábado Santo, haverá Vigília Pascal a partir das 19h, no salão. Já o Domingo de Páscoa da Ressurreição do Senhor trará a Missa Solene da Ressurreição do Senhor, às 9h, e a Celebração Eucarística da Páscoa do Senhor, às 19h.
Padre Rosinei, pároco da Igreja de Santa Rita, convida todos os fiéis participem do Tríduo Pascal, considerado ponto central do ano litúrgico cristão, celebrando a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo em três dias. “O Tríduo inicia-se com a Missa da Ceia do Senhor (Lava-pés), inclui a Sexta-feira Santa (Paixão) e o Sábado Santo, culminando na Vigília Pascal. No Domingo, celebramos a Páscoa, a grande Festa da Vida, da Ressurreição do Senhor”, detalha.
O pároco salienta que a Páscoa é tempo de substituir as armas das guerras, da indiferença, da intolerância política e religiosa, e da violência por ramalhetes de paz e ressurreição.
“Tempo de transformar a vida e fazer florir o deserto que existe em cada coração. Tempo de fortalecer a fé, espalhar sorrisos, amor, esperança, inspiração, renovando o nosso compromisso uns com os outros, pois somos todos irmãs e irmãos”, enaltece.
