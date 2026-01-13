Política
Palmares Paulista abre processo seletivo para professores
Foto: Reprodução/Júnior Ap. da Silva - Candidatos classificados serão convocados conforme demanda da administração
Inscrições terminam nesta quarta-feira, às 13h; prova será realizada em 21 de janeiro
Por Da Reportagem Local | 13 de janeiro, 2026

A Prefeitura de Palmares Paulista recebe inscrições para o Processo Seletivo 2026, para contratação de professores, até esta quarta-feira, 14 de janeiro, às 13 horas. As vagas são para Professor de Educação Básica - PEB I, Professor II – Educação Física e Professor II – Inglês.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet no site www.glconsultoria.com.br, com taxa de R$ 60. A prova objetiva está prevista para 21 de janeiro. A contratação será temporária, pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

De acordo com a prefeitura, o processo segue critérios técnicos e legais, garantindo igualdade de oportunidades aos candidatos. As informações completas estão disponíveis no edital. Os candidatos classificados serão convocados a critério da administração.

