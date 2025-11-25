Odair José revisita momentos marcantes da carreira em show

O cantor Odair José chega a Catanduva com seu novo show "Seres Humanos (e a Inteligência Artificial)" no dia 4 de dezembro, quinta-feira, às 20h, no Quiosque B do Sesc Catanduva. As vendas de ingressos online estão abertas a partir de hoje, 25, às 17h, no site oficial do Sesc.
Os ingressos custam a partir de R$ 12, para quem possui a Credencial Plena, R$ 40 a entrada inteira, R$ 20 a meia-entrada e crianças de até 12 anos não pagam. Já a venda presencial começa amanhã, dia 26 de novembro, às 17h.
Odair José é um dos grandes nomes da música popular brasileira nos anos 1970, marcou época com canções que abordaram o cotidiano e temas ousados para seu tempo. Autodidata e compositor prolífico, construiu sua trajetória entre circos, bares e festivais, conquistando o público com sucessos como Eu Vou Tirar Você Deste Lugar e Pare de Tomar a Pílula.
Com mais de dez discos lançados e a criação da ópera rock O Filho de José e Maria, Odair José permanece como referência de uma geração e ícone da canção popular. Neste show, ele revisita momentos marcantes de sua carreira e apresenta faixas de Seres Humanos (e a Inteligência Artificial), seu mais recente trabalho.
JOVEM ON
Antes do show de Odair José, o Sesc ainda terá Rafael da Cruz Gonçalves, conhecido como Kamaitachi, na sexta-feira, 28, na programação do Joven On. Músico e compositor carioca, ele transforma o palco em território da imaginação, misturando música, literatura e cultura pop.
O Acústico Kamaitachi combina rock, jazz, pop e indie a narrativas inspiradas em games, filmes e séries. Suas composições transitam entre o terror, o romance e o suspense, e convidam o público a embarcar em uma viagem sonora por mundos fictícios e emoções intensas.
