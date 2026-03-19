Obras de Gisele Faganello transformam sede da OAB em galeria contemporânea

A Casa da Advocacia e da Cidadania, sede da 41ª Subseção da OAB de Catanduva, ganhou um novo diálogo entre arte, simbolismo e profissão jurídica. Quem chega ao prédio se depara com uma presença marcante: a estilização contemporânea da Dama da Justiça, inspirada na deusa grega Têmis, em painéis artísticos criados pela artista visual Gisele Faganello.

Distribuídas pelos ambientes da instituição, as obras formam uma espécie de Galeria Wall, que acompanha o percurso interno do espaço e transforma áreas de circulação e trabalho em ambientes de contemplação estética e reflexão simbólica.

A sede da OAB foi recém-reinaugurada, após amplo processo de modernização. O projeto trouxe novas instalações para atender a advocacia local e toda população. Atualmente a subseção é presidida pelo Dr. César Hércules.

Nesse ambiente renovado, os painéis de Gisele Faganello acrescentam um componente cultural que dialoga diretamente com a essência da advocacia. “A presença da Dama da Justiça nos ambientes jurídicos funciona como um lembrete permanente da importância da equidade e da ética. A arte pode trazer beleza, identidade e significado ao espaço de trabalho”, afirma a artista.

A figura de Têmis, tradicionalmente associada à justiça e à ordem, aparece nas obras em versões contemporâneas que reinterpretam o símbolo clássico da advocacia.

Para Gisele, a estética dos espaços profissionais também comunica valores. “Advocacia não é apenas profissão. É responsabilidade, honra e propósito. Escritórios advocatícios falam antes mesmo de você abrir a boca. Transmitem autoridade, segurança e posicionamento. Um quadro não é apenas decoração — é presença, identidade e o reflexo do profissional que você decidiu se tornar”, destaca.

OBRAS PELO MUNDO

Além da instalação de seus painéis na OAB Catanduva, Gisele Faganello mantém agenda ativa no circuito artístico contemporâneo. Atualmente, a artista tem obras na Exposição internacional em Punta del Este – Uruguai; Salão de Arte Casa 100+ – Gramado (RS); Exposição “Entre Mundos” – Galeria Lígia Testa (Campinas); e Exposição “ELAS” – Hakka Eventos (São Paulo).