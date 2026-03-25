Médica reforça cuidados diante do aumento das doenças respiratórias

Com a chegada do outono aumenta também a preocupação com a saúde. É nessa época do ano que cresce o número de casos de doenças respiratórias, como gripes, resfriados e alergias. A explicação está em uma combinação de fatores: a queda nas temperaturas, a maior concentração de poluentes no ar e as mudanças na umidade, que favorecem a circulação de vírus, bactérias e fungos.

Esses microrganismos são facilmente transmitidos pelo ar ou pelo contato com superfícies contaminadas e, durante o outono, encontram condições ideais para se proliferar.

Segundo modelos meteorológicos recentes, as temperaturas neste período devem ficar acima da média em grande parte do Brasil entre abril e junho. Abril, inclusive, deve ser o mês mais parecido com o verão dentro do outono, com dias abafados, céu carregado e pancadas de chuva no fim da tarde, cenário que também contribui para o aumento de doenças.

Dra. Luciana Alarcon Dian, médica da família do Padre Albino Saúde, reforça que medidas simples do dia a dia podem ajudar a reduzir os riscos. “Lavar as mãos com frequência, evitar contato com pessoas doentes, manter os ambientes limpos e bem ventilados e evitar locais fechados ou com ar muito seco são atitudes eficazes na prevenção das doenças respiratórias. Também é importante manter boa hidratação, ter alimentação equilibrada para fortalecer o sistema imunológico e manter a vacinação em dia, principalmente contra gripe e outras infecções sazonais. Esses cuidados devem ser redobrados, principalmente com os públicos mais vulneráveis, como idosos, crianças pequenas e pessoas com doenças crônicas ou com o sistema imunológico mais fragilizado.”, destaca.

Ao apresentar sintomas, a orientação é procurar atendimento médico e evitar a automedicação, que pode agravar o quadro.