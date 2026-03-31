Marcha das Mulheres faz mobilização no combate à violência feminina

A “Marcha das Mulheres - Catanduva no combate à violência contra a mulher” foi realizada no sábado, 28, jogando luz para o combate à violência contra a mulher e à promoção de uma sociedade mais justa e segura para todas. Com concentração na Praça da Matriz de Catanduva, a caminhada teve início nas primeiras horas do dia, reunindo participantes engajados na causa.

A iniciativa idealizada pela vereadora Taise Braz (PT) contou com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Catanduva, do Movimento Negro de Catanduva, o Grupo de Mães TEApoio e da Comissão da Mulher da OAB Catanduva, demonstrando a força da união entre diferentes segmentos na defesa dos direitos das mulheres.

O grupo seguiu pela rua Brasil, em trajeto simbólico que levou mensagens de conscientização e fortalecimento da luta feminina até a frente ao Paço Municipal, onde o ato foi encerrado.

“Mais do que um ato pontual, a Marcha das Mulheres se consolida como o primeiro de uma série de eventos que devem fortalecer o debate público e ampliar as ações de conscientização no município. A mobilização evidencia o compromisso coletivo com a construção de uma cidade mais igualitária, onde o respeito, a dignidade e a segurança das mulheres sejam prioridades permanentes”, comentou Taise Braz.

A parlamentar agradeceu os que ajudaram no evento como a Câmara Municipal, e aos apoiadores que estiveram presentes como os órgãos de classe, entidades, movimentos sociais, associações, autoridades e todos os participantes.