Lei que garante entrada gratuita para menores no Silvio Salles beneficia famílias

Pais e responsáveis que levarão seus filhos ao jogo entre Catanduva x Rio Claro, neste sábado, às 18h, pelo Campeonato Paulista da Série A3, podem aproveitar importante garantia legal para acompanhar a partida no Estádio Municipal Sílvio Salles.

Desde 2023, a Lei Municipal nº 6.467, de autoria do ex-vereador Maurício Riva, assegura entrada gratuita para menores de até 14 anos em jogos oficiais e amistosos realizados no estádio local. A medida tem como objetivo ampliar o acesso das crianças e adolescentes ao esporte, desde que estejam acompanhados por um dos pais ou responsável legal e com documento que comprove a idade no momento da retirada e da entrada.

Na época, a lei foi aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito Padre Osvaldo, estabelecendo que os ingressos gratuitos são específicos para a arquibancada geral e devem ser retirados com antecedência.

Para os jogos da atual temporada, incluindo a partida deste sábado contra o Rio Claro, os pais interessados em garantir o ingresso sem custo para seus filhos devem procurar a loja Território do Esporte, localizada na rua Brasil, nº 680, no Centro de Catanduva. É obrigatório apresentar documento de identificação da criança ou adolescente no momento da retirada.

A iniciativa, além de incentivar a presença das famílias na arquibancada, fortalece o vínculo entre esporte e comunidade, promovendo a cultura esportiva desde cedo. A expectativa é de bom público no Estádio Sílvio Salles, onde a torcida do Catanduva FC tem marcado forte presença nas primeiras rodadas do Paulistão A3.

Com 10 pontos, o Catanduva é o líder da competição, com 3 vitórias e 1 empate. O Rio Claro está em segundo lugar, também com 10 pontos, 3 vitórias e 1 empate. O adversário, porém, tem um gol a menos que o Santo.