Lar dos Velhinhos recebe doação de veículo para financiar reforma

O Lar dos Velhinhos de Pindorama iniciou campanha de arrecadação para custear a reforma de suas instalações. A iniciativa conta com o apoio das Indústrias Colombo, que doou um veículo zero quilômetro para ser sorteado em uma rifa beneficente. O valor arrecadado será destinado à adequação de quartos e banheiros da entidade, focando em normas de acessibilidade.

O veículo doado foi conquistado pela empresa em um sorteio realizado pela Apae Catanduva no final do ano passado. A direção das Indústrias Colombo optou pelo repasse integral do automóvel ao Lar dos Velhinhos, que atende 60 idosos da região.

Segundo Nilza Fernandes, CFO da Indústrias Colombo, a decisão de converter o prêmio em benefício social foi imediata. "A decisão foi tomada pela diretoria da empresa, que entendeu que o valor do veículo poderia gerar um impacto muito maior ao ser destinado a melhorias para o Lar dos Velhinhos.”

Para o CEO, Luiz Hermínio Colombo, apoiar a reforma de uma entidade que há quase 70 anos cuida dos idosos da comunidade é uma forma de reconhecer e valorizar a história de Pindorama. “Mais do que uma contribuição, é um gesto de respeito e responsabilidade social com quem ajudou a construir nossa cidade”, afirma Nilza.

CAMPANHA

O objetivo da reforma é ampliar os dormitórios e modernizar os banheiros do pavilhão, com o intuito de aumentar o espaço individual e facilitar a circulação dos residentes. A Associação Beneficente de Pindorama (ABPLar), mantenedora do Lar, afirma que a obra é necessária para atender às normas vigentes e aumentar a qualidade da infraestrutura.

“Sem parcerias como esta, com empresários e a comunidade, nós não conseguiríamos caminhar. Nossas necessidades são muitas e o foco agora é a reforma para dar mais qualidade de vida a quem já mora aqui", destaca Nelson Francisco Hernandes, presidente do ABPlar.

Os bilhetes da rifa custam R$ 50 e cada cartela dá o direito a concorrer com quatro milhares diferentes. O sorteio será realizado pela Loteria Federal no dia 24 de junho de 2026 (Extração de São João). Os interessados em adquirir os números podem procurar a sede do Lar dos Velhinhos ou entrar em contato com os voluntários da entidade. Informações: 17 3572-1479.

A INSTITUIÇÃO

Fundado em 1957, o Lar dos Velhinhos presta assistência a idosos de Pindorama, Catanduva e cidades vizinhas em regime de moradia integral. A administração da entidade ressalta que a manutenção de suas atividades e as reformas estruturais dependem de parcerias com o setor privado e do apoio da comunidade local.