‘Jovem On’ agita o Sesc com atrações de sexta a domingo

O universo geek, pop e oriental invadirá o Sesc Catanduva entre os dias 28 a 30 de novembro com música, jogos, oficinas e desfiles de cosplay e muito mais. A programação leva o nome de “Jovem On” e tem todas as atrações gratuitas, sem a necessidade de retirada de ingressos.

Entre os convidados principais está o músico e compositor carioca Kaimaitachi, que se apresenta nesta sexta, 28, às 20h. O palco será transformado em um universo de imaginação. Suas canções transitam entre terror, romance e suspense, com hits como “Alice”, “Lana” e “Morgana”.

Já no sábado, 29, as atividades começam às 13h30 com o “Dança, K-popper!: encontro com Lucas Olly”. Ele é coreógrafo e professor reconhecido no mundo K-pop e já brilhou como dançarino oficial na turnê Speak Yourself do BTS.

No fim da tarde, às 16h15, terá o momento de conversa com a atração “Fala, Idol!: encontro com Analu Pimenta”. Ela é atriz, cantora e dubladora que dá vida a personagens icônicos em Guerreiras do K-pop, Ladybug, Hotel Transilvânia e Wish.

No domingo, 30, será a vez de “Quebrando o gelo”, com Taryn Szpilman, a voz por trás da rainha Elsa, do filme Frozen, e por outros sucessos, como Zootopia, Grey's Anatomy e Big Little Lies.

A programação ainda oferecerá a Customização Geek e Artefatos Mágicos, nos dias 29 e 30, das 11h às 18h. Nos mesmos dias e horários, será possível explorar a Feira Geek, fazer carimbos na ecobag no Geekarimbo e mergulhar nos mundos fantásticos dos Jogos de Tabuleiro e RPG.

Para os gamers, a Arena Games é parada obrigatória, assim como a adrenalina da Sala dos Desafios e o Circuito de Equilíbrios. As ações convidam todos as mostrarem as suas habilidades no Torneio Phygital de Futebol, nos dias 29 e 30, das 11h às 18h.

Com as cabines fotográficas, será o momento de criar lembranças únicas, desvendar segredos na oficina de Imagem Oculta e curtir a vibe da Discotecagem Pop.

No sábado e domingo, o público poderá participar, ainda, do Desfile de Cosplay e da batalha de Swordplay, que simula batalhas entre participantes que usam réplicas de espadas e outros artefatos de combate revestidos com espuma para garantir a segurança durante os confrontos.

Nas duas datas, ainda haverá a Mostra Pop, celebração da dança em suas diversas expressões, com grupos e solos subindo ao palco com coreografias inspiradas no universo pop.

Encerrando, no domingo, dia 30, às 16h15, o show com o trio Griswolds, de Jaú, apresenta espetáculo musical que presta homenagem às trilhas inesquecíveis de animes, filmes e outras produções do universo geek que marcaram gerações.

O show costura diferentes épocas e estilos, criando uma verdadeira viagem sonora por este universo. O repertório inclui temas de séries como Pokémon, Cavaleiros do Zodíaco e Naruto, passando por clássicos de animações como O Rei Leão, Moana e Toy Story, além de relembrar cults do cinema como Os Caça-Fantasmas e De Volta para o Futuro.