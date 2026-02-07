Invicto, Smel Catanduva/Pindorama Sub-15 conquista Copa Noroeste

A equipe Sub-15 da Smel Catanduva/Pindorama escreveu seu nome na história da base do futebol paulista ao conquistar, de forma invicta e sem sofrer um único gol, o título da Copa Noroeste 2026. A campanha irretocável coroou uma trajetória de alto nível técnico e força coletiva em uma das competições mais tradicionais e respeitadas do interior de São Paulo.

Disputado entre os dias 17 e 24 de janeiro, na cidade de Santa Adélia, o torneio reuniu equipes de diferentes regiões do estado, elevando o grau de competitividade e consolidando a Copa Noroeste como vitrine para jovens talentos. Em meio a esse cenário desafiador, a Smel Catanduva/Pindorama se destacou com autoridade, mostrando solidez defensiva, eficiência ofensiva e maturidade acima da média para a categoria.

O grande símbolo dessa campanha histórica foi o sistema defensivo impecável. Nenhuma bola passou pela defesa ao longo de toda a competição, feito raro e de enorme relevância no futebol de base. O goleiro Pedro foi premiado como menos vazado do torneio, encerrando a Copa sem sofrer sequer um gol, reflexo direto de seu talento e da organização coletiva da equipe.

À beira do campo, o trabalho do técnico Monstrinho também ganhou reconhecimento. Comandando o time com liderança e leitura de jogo apurada, ele foi eleito o técnico destaque, sendo peça fundamental na construção de um time equilibrado, competitivo e vencedor.

O elenco campeão contou com os atletas: Pedro (goleiro), Luiz Otávio, Cabral, Fred, Leonardo, Murilo, Jacó, Dudu, Gabriel Pietro, Richard, João Pedro, Enzo, Plínio, Gabriel, Cristian, Miguel e Thomas. Um grupo que demonstrou união e alto rendimento do primeiro ao último jogo.