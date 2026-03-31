Inscrição no programa de Auxílio Permanência no IFSP vai até 9 de abril

O Instituto Federal de São Paulo - Campus Catanduva recebe inscrições até o dia 9 de abril para o Programa Nacional de Assistência Estudantil, cujo objetivo é viabilizar a igualdade de oportunidades entre os estudantes e contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico, a partir de medidas para combater retenção e evasão decorrentes de dificuldades financeiras.

O programa concede auxílios financeiros a estudantes regularmente matriculados em turmas ofertadas no primeiro/segundo semestres de 2026. A classificação dos estudantes será realizada por um sistema de indicadores socioeconômicos nos campi que têm assistente social ou análise econômica, priorizando a renda per capita familiar, nos campi em que não há assistente social.

A inscrição é inteiramente online, via SUAP , onde serão anexados os documentos comprobatórios. Para melhor compreensão do passo a passo para realização o processo, o aluno deve assistir ao tutorial disponível no endereço https://www.ifsp.edu.br/tutorialpap.

Serão atendidos, prioritariamente, os estudantes com renda familiar per capita comprovada de até um salário mínimo e meio, ou seja, estudantes cuja renda por pessoa na família seja de a R$ 2.431,50. Entre os benefícios previstos estão auxílio-alimentação de R$ 250 mensais, auxílio-transporte de R$ 150 a R$ 300 mensais, auxílio moradia de R$ 450 mensais auxílio material de R$ 120 mensais, auxílio-creche de R$ 200 mensais e auxílio saúde de até R$ 800.

A análise será econômica ou socioeconômica e a quantidade de vagas seguirá a disponibilidade orçamentária do campus. Até o dia 17 de abril de 2026 será divulgado o resultado preliminar no endereço eletrônico ctd.ifsp.edu.br. De 18 a 20 de abril, os candidatos poderão interpor recurso. Até dia 22 de abril será divulgado o resultado final do Programa de Auxílio Permanência.