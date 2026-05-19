HUSD promove programação em homenagem à Semana da Enfermagem

O Hospital Unimed São Domingos realizou programação especial em celebração à Semana da Enfermagem, promovendo momentos de integração, reconhecimento e valorização dos profissionais que atuam diariamente no cuidado aos pacientes.

A ação contou com café especial preparado para as equipes, além da exibição de um vídeo institucional com homenagens realizadas por médicos e coordenadores da unidade, destacando a importância da enfermagem dentro da assistência hospitalar.

A programação também incluiu uma cabine de fotos para registro dos momentos entre os colaboradores, um quiz interativo sobre a enfermagem com premiação aos melhores colocados e uma dinâmica especial de reconhecimento profissional.

Durante a atividade, os colaboradores puderam escrever mensagens e recados de valorização uns aos outros, que foram compartilhados entre as equipes, reforçando o quanto o trabalho desempenhado por cada profissional é reconhecido e importante para a instituição.

“Celebrar a Semana da Enfermagem é reconhecer profissionais que estão diariamente na linha de frente do cuidado, exercendo suas funções com dedicação, responsabilidade e humanidade. Mais do que uma homenagem, essa ação representa o agradecimento da instituição por todo o trabalho realizado pelas equipes, que são fundamentais para a qualidade e a segurança da assistência prestada aos nossos pacientes”, destaca a gerente assistencial, Marjori Ribeiro.

Para os colaboradores, a iniciativa proporcionou momento de acolhimento e integração. “O hospital, com todo carinho, nos trouxe comemoração de forma que nos sentíssemos valorizados nessa profissão que lutamos diariamente e temos ética, ciência, carinho e humanidade. Para celebrar essa data o hospital nos acolheu com essas comemorações, fazendo nosso dia ser ainda mais especial”, comenta a enfermeira Thaynara Marques.

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

O Hospital Unimed São Domingos realizou a Semana da Higienização das Mãos, iniciativa voltada à conscientização dos colaboradores sobre a importância da prática para a segurança dos pacientes e das equipes assistenciais.

A programação contou com palestra ministrada pelo médico infectologista e coordenador da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), Dr. Arlindo Schiesari Júnior, além de gincanas interativas que envolveram os profissionais da unidade de forma dinâmica e educativa.



Além de reforçar protocolos e orientações técnicas, a semana teve como objetivo fortalecer a cultura de prevenção dentro da instituição, estimulando o engajamento das equipes em práticas que impactam diretamente a qualidade e a segurança do atendimento.