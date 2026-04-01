Hospital Padre Albino avança em projeto com nova etapa de consultoria

O Hospital Padre Albino recebeu, nos dias 26 e 27 de março, a visita das consultoras do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo para dar continuidade ao Projeto Lean nas Emergências. A iniciativa tem como foco a otimização dos fluxos nas portas de entrada hospitalares, com redução de desperdícios, aprimoramento de processos e maior agilidade no atendimento.

Durante os dois dias de trabalho, a ação buscou aprofundar o diagnóstico iniciado na primeira etapa do projeto e acompanhar a evolução das melhorias já implementadas pela instituição. As consultoras Dr.ª Anna Luiza Dutra Poloni e Enf.ª Bianca Braga Tameirão atuaram junto ao time de Gestão de Alta Performance em Emergência (Gape) do HPA.

No primeiro dia de alinhamento, uma dinâmica lúdica envolveu colaboradores de diferentes setores, tanto assistenciais quanto administrativos, simulando plantão de 24 horas. A atividade foi dividida em duas etapas: na primeira, sem critérios definidos, foi possível observar o fluxo espontâneo de trabalho; na segunda, com critérios estruturados e planos de ação estabelecidos, evidenciando, na prática, os ganhos obtidos com as melhorias implementadas.

As consultoras também acompanharam a realização dos Huddles, reuniões rápidas de alinhamento, com o objetivo de identificar oportunidades de aprimoramento. A programação incluiu ainda aula sobre gestão de leitos hospitalares, reforçando conceitos importantes para a organização dos fluxos assistenciais.

No segundo dia foi realizada visita ao Hospital Emílio Carlos (HEC) com foco na análise do uso de ferramentas como o kanban, voltadas à gestão visual dos processos. O momento também promoveu a troca de experiências entre as equipes e o alinhamento de boas práticas. Ao final da visita foram estipuladas metas e prioridades para o próximo ciclo do projeto, mantendo como pilares a segurança do paciente, a redução de desperdícios e o fortalecimento da cultura de melhoria contínua no setor de emergência.

A metodologia Lean nas Emergências é iniciativa do Ministério da Saúde, desenvolvida de forma colaborativa por hospitais de referência, como Beneficência Portuguesa, Moinhos de Vento, Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, HCor e Albert Einstein, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS).