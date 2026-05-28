Guarda Municipal faz mais uma prisão relacionada ao ‘delivery do crime’

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Catanduva registrou, na noite de quarta-feira, 27 de maio, mais uma ocorrência relacionada ao combate ao chamado “delivery do crime”, prática em que motocicletas são utilizadas para o transporte e entrega de entorpecentes pela cidade.

Durante patrulhamento pela rua Olímpia, equipes da GCM avistaram uma motocicleta sem placa ocupada por dois indivíduos. Diante da irregularidade, eles foram abordados quando já trafegavam pela av. Otávio Adami, que dá acesso ao Nova Catanduva e Gabriel Hernandez.

Na revista pessoal, os agentes localizaram porções de entorpecentes análogos a crack, maconha e haxixe. Segundo informações apuradas pela equipe, a droga teria sido retirada no bairro Bom Pastor e seria entregue na região do Nova Catanduva 2.

Os envolvidos foram conduzidos ao plantão policial para apresentação da ocorrência. Após análise da autoridade policial, um dos abordados permaneceu preso em flagrante por tráfico de drogas. O segundo indivíduo foi ouvido e liberado. A motocicleta também foi apreendida.