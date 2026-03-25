Fundação Padre Albino aborda plano de cargo e carreiras com colaboradores

A Fundação Padre Albino promoveu reunião com colaboradores para apresentar e discutir a implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários. A iniciativa tem como principal objetivo valorizar os trabalhadores e estabelecer diretrizes para o crescimento profissional na instituição.

Durante o encontro foi destacada a importância de construir estrutura que seja ao mesmo tempo justa, competitiva e sustentável, alinhada ao propósito institucional e às boas práticas de governança. A proposta busca não apenas organizar as funções e remunerações, mas também oferecer transparência nos processos de evolução de carreira.

Entre os critérios definidos para o desenvolvimento profissional dos colaboradores estão o desempenho individual, a realização de avaliações formais periódicas, a assiduidade e a pontualidade, além do investimento pessoal em cursos de capacitação, atualização profissional e aperfeiçoamento de habilidades. Serão considerados ainda o cumprimento de metas, a coparticipação técnica e a aderência aos valores da instituição.

Ao final da reunião também foram apresentados os benefícios oferecidos pela Fundação, reforçando o compromisso com o bem-estar dos colaboradores. Entre eles estão o vale-refeição, vale-alimentação, plano odontológico, plano de saúde e seguro de vida, vantagens que podem ser usufruídas por todos os profissionais.