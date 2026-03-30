Festival Nacional de Viola Caipira está com inscrições abertas via internet

O 2º Festival Nacional de Viola Caipira de Catanduva, que faz parte da programação da Festa do Porco, está com inscrições abertas. O evento será realizado no dia 26 de julho, com início às 11h, no bairro Km 7, com o objetivo de valorizar os artistas caipiras da cidade e da região, resgatar as raízes musicais regionais, além de incentivar intérpretes e compositores do estilo musical.

As inscrições devem ser feitas até 10 de junho a partir de formulário virtual. O regulamento e o link para cadastro podem ser acessados no site www.catanduva.sp.gov.br. No ato é preciso preencher dados pessoais e enviar de as letras das músicas, composição e autoria, e link para vídeo com a música gravada. Cada participante deverá interpretar duas músicas, inéditas ou não.

De acordo com o regulamento, será possível participar em grupo, trio, dupla ou de forma individual, com taxas específicas para cada tipo de formação. Serão isentos do pagamento de taxa os artistas residentes em Catanduva, mediante apresentação de comprovante de endereço.

Para a participação no festival, somente será admitido o acompanhamento instrumental com violão e viola caipira, sendo permitida a utilização de sanfona e gaita. Entretanto, a utilização de viola caipira é obrigatória em todas as apresentações. Não serão aceitos instrumentos eletrônicos, como teclado, guitarra, baixo e contrabaixo, instrumentos de sopro e de percussão.

A banca avaliadora que selecionará os concorrentes será composta por Eduardo Aurélio Zerbinatti, coordenador municipal do Turismo e produtor; Heberty Teodoro da Silva, baterista e produtor musical; e Marcelo Ricardo Mota, cantor, músico e compositor. O resultado com as 15 apresentações selecionadas será divulgado no dia 20 de junho, no Diário Oficial do Município.

A apresentação envolverá premiação total de R$ 30 mil, sendo R$ 10 mil para o 1º lugar, R$ 6 mil para o 2º lugar, R$ 4,5 mil para o 3º lugar, R$ 1 mil do 4º ao 10º, e R$ 500 do 11º ao 15º. Farão parte da Banca de Júri as duplas Cacique e Pajé, Durval e Alladim, e Zé Mulato e Cassiano.