Feira do Livro Espírita de Catanduva começa amanhã com obras a partir de R$ 4,90

Catanduva receberá a 43ª Feira do Livro Espírita de Catanduva e Região a partir desta quarta-feira, dia 1º de abril, no Garden Shopping Catanduva. O público terá acesso a ampla variedade de obras de autores espíritas e espiritualistas, com títulos voltados a diferentes públicos e faixas etárias. Os livros estarão disponíveis a preços acessíveis, a partir de R$ 4,90.

Realizada pela USE – União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Intermunicipal de Catanduva, a feira tem como propósito aproximar o público da literatura espírita e espiritualista, oferecendo acesso a obras que abordam temas como espiritualidade, educação moral, sentido da vida, superação, saúde emocional e desenvolvimento humano.

Mais do que um espaço de comercialização de livros, a Feira do Livro Espírita tornou-se, ao longo de mais de quatro décadas, um ponto de encontro para reflexão, aprendizado e diálogo sobre valores universais, reunindo leitores, estudiosos e pessoas interessadas em compreender melhor as questões da existência sob a perspectiva espiritual.

A edição de 2026 traz como tema “Viva o Evangelho”, um convite à reflexão sobre a aplicação prática dos ensinamentos de Jesus na vida cotidiana. A proposta é incentivar o público a perceber que o conhecimento espiritual ganha verdadeiro significado quando se transforma em atitudes, escolhas e relações mais conscientes. Será um estímulo à vivenciar os valores cristãos.

TARDE INFANTIL

A Feira do Livro Espírita terá um momento inesquecível para as crianças no sábado, dia 4 de abril, a partir das 15h30, com o evento “Viva o Evangelho com imaginação”. Será uma tarde especial, cheia de alegria, significado e experiências que vão tocar o coração dos pequenos e dos adultos.

A atividade terá apresentação da cia teatral Ó do Borogodó, com arte, emoção e ensinamentos. Também haverá distribuição de pipoca e algodão-doce e entrega de kits infantis com conteúdos educativos, atividades e experiências para aproximar as crianças do Evangelho.

“Tudo isso dentro de uma proposta maior de apresentar o Evangelho de forma leve e acessível do jeitinho que a infância entende e sente. Mais do que um evento, é um dia para criar memórias, fortalecer valores e aproximar as crianças do bem”, destaca a organização.