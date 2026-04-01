Etec Elias Nechar celebra 51 anos do curso Técnico em Enfermagem

A Escola Técnica Estadual – Etec Elias Nechar, de Catanduva, está comemorando 51 anos do curso de Técnico em Enfermagem, em trajetória marcada por tradição, qualidade e formação de profissionais que atuam em diversos serviços de saúde.

O curso teve início em fevereiro de 1975, quando ainda era oferecido pela então Escola Industrial, vinculada à Secretaria da Educação. Na época, a formação tinha duração de 3 anos.

Em 1994, exatamente 19 anos depois, o Centro Paula Souza incorporou diversas escolas técnicas no estado de São Paulo, entre elas a de Catanduva. A partir desse momento, a antiga Escola Industrial passou a se chamar Escola Técnica Estadual Elias Nechar, mantendo a qualidade e a gratuidade de seus cursos.

Ao longo de sua história, o curso de Técnico em Enfermagem da Etec Elias Nechar formou cerca de 2.000 profissionais, muitos dos quais atuam hoje em hospitais, clínicas e serviços de saúde da região, alguns com destaque em suas áreas de atuação.

“Com mais de cinco décadas de história, a Etec Elias Nechar se consolida como referência na formação de profissionais da saúde, mantendo seu compromisso com a educação pública, gratuita e de qualidade”, enaltece Vagner Luiz Spezio Pereira, professor da escola há 31 anos e atual coordenador do Curso de Enfermagem.

ATUALIZAÇÕES

Ao longo das décadas, o curso de enfermagem passou por diversas atualizações em sua estrutura curricular. Inicialmente com duração de 3 anos, o curso já foi ofertado em diferentes períodos - noturno, matutino e vespertino - acompanhando as mudanças na formação profissional da área.

Este ano, o curso passa a contar com um novo formato, com duração de três semestres (um ano e meio). O diferencial é que os alunos terão estágio supervisionado em todos os semestres, permitindo formação mais prática, dinâmica e alinhada às necessidades do mercado de trabalho.

“Mesmo com a redução do tempo de formação, a proposta pedagógica continua priorizando a qualidade do ensino, o desenvolvimento de competências técnicas e o preparo profissional dos alunos”, ressalta o coordenador.

DESCENTRALIZAÇÃO

Outra novidade recente é a oferta do curso Técnico em Enfermagem na classe descentralizada de Urupês, a partir de convênio firmado pelo Centro Paula Souza e a Prefeitura de Urupês.