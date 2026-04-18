Saúde
Estado de São Paulo registra primeiros casos de febre amarela do ano
Foto: Governo de SP - Vacina contra a febre amarela é recomendada para crianças aos 9 meses
Vacina é a principal ferramenta de prevenção e controle, sendo indicada antes de viagens
Por Da Reportagem Local | 18 de abril, 2026

O Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo (CVE-SP) confirmou o registro de três casos de febre amarela na região do Vale do Paraíba nesta quinta-feira, 16. Em Cruzeiro, uma mulher de 23 anos e um homem de 52 anos se recuperaram da doença. Em Cunha, um homem de 38 anos evoluiu para óbito. Segundo o boletim epidemiológico do CVE, nenhum dos três casos tinha histórico de vacinação.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP), a vacina é a principal ferramenta de prevenção e controle da febre amarela. O Programa Estadual de Imunização recomenda, desde 2019, a imunização em todo o Estado de São Paulo. Para viajantes que se deslocam para áreas de risco, a orientação é de se vacinar pelo menos 10 dias antes da viagem.

“É fundamental que a população procure uma unidade de saúde para verificar a situação vacinal antes de se deslocar para áreas de mata, zona rural, regiões com circulação viral ou locais de ecoturismo”, afirma Regiane de Paula, coordenadora em saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da SES-SP.

A Pasta segue monitorando continuamente o cenário epidemiológico e mantém ativas as ações de vigilância e prevenção, incluindo a recomendação de vacinação para a população.

A vacina contra a febre amarela é gratuita e segue recomendada na rotina para crianças aos 9 meses, com segunda dose aos 4 anos, e em dose única para pessoas a partir de 5 anos não vacinadas ou sem comprovante de vacinação. 

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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