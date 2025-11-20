Escritor lança livro de poesias e realiza conferência literária

O Centro Universitário Padre Albino - Unifipa sediou na terça-feira, dia 18, o lançamento do livro Antes do Carnaval, do escritor, poeta e dramaturgo Ivan Martucci Forneron, acompanhado da conferência “A experiência poética como lucidez do mundo”. O encontro foi na Sala Movimento e Saúde, no Campus Sede, reunindo estudantes, docentes e interessados em literatura.

Forneron apresentou análise de obras que marcaram diferentes períodos da trajetória humana e refletiram sentimentos coletivos. Citou Cecília Meireles e abordou a temática de 15 livros, de autores e épocas distintas, ressaltando a importância da literatura na construção do pensamento humano e na expressão de emoções.

Entre as obras apresentadas estão Utopia, de Thomas More; Moby Dick, de Herman Melville; Odisseia, de Homero; Oliver Twist, de Charles Dickens; Vidas Secas, de Graciliano Ramos; Memórias póstumas de Brás Cubas e O Alienista, de Machado de Assis; Clara dos Anjos, de Lima Barreto; e Incidente em Antares, de Érico Veríssimo.

O autor paulistano também compartilhou com o público aspectos de sua trajetória literária, as influências que permeiam sua escrita e o processo criativo por trás do livro Antes do Carnaval, seu primeiro livro de poesia – são 85 poemas, ao todo.

O lançamento e a conferência integram um projeto cultural apoiado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), pelo Programa de Ação Cultural (ProAC) São Paulo, pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, pelo Ministério da Cultura e pelo Governo Federal.