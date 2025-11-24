Escolas de quatro cidades da região podem ‘disputar’ projeto ambiental

O projeto Colombo na Escola, da Colombo Agroindústria, está com inscrições abertas para as escolas municipais de quatro cidades da região: Ariranha, Santa Adélia, Pindorama e Itajobi. Só podem participar alunos do 5º ano do ensino fundamental das escolas públicas dessas localidades. O prazo para a unidade de ensino fazer o cadastro termina em 28 de novembro.

Para 2026, houve mudança nas regras do projeto. A novidade é que os colégios contemplados serão definidos por sorteio, de forma a garantir rotatividade a cada edição. Entre as escolas das quatro cidades abrangidas pela unidade da Colombo em Ariranha, serão sorteados duas. Na região de Palestina, será sorteada uma e, em Santa Albertina, também uma.

As escolas sorteadas receberão atividades pedagógicas ao longo do ano, teóricas e práticas, de meio ambiente e responsabilidade social. A condução das aulas será feita por equipe técnica treinada, incluindo incursões presenciais na sede da empresa. O resultado do sorteio será divulgado no dia 1º de dezembro, nos canais oficiais da Colombo Agroindústria.

As unidades de ensino contempladas deverão participar de reunião presencial no dia 8 de dezembro para alinhamento das ações e entrega do Termo de Ciência. Além disso, elas serão convidadas a integrar a campanha de arrecadação de lacres e tampinhas de garrafa Pet – a escola que mais arrecadar ao longo do ano receberá 1 notebook como premiação.