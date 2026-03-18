Envelhecimento: o que precisa mudar na alimentação após os 40

O Brasil está envelhecendo em ritmo acelerado e isso começa a mudar também o que vai ao prato. Segundo o IBGE, o país já tem mais de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, um contingente que cresce a cada ano e traz novos desafios para a saúde pública. Entre eles, um dos mais importantes é a alimentação adequada para quem passa dos 40 anos.

Nessa fase da vida, o metabolismo tende a desacelerar, a massa muscular começa a diminuir e o risco de doenças metabólicas aumenta.

De acordo com o nutricionista Ronan Nakau, de Rio Preto, muitas pessoas mantêm os mesmos hábitos alimentares da juventude e acabam pagando a conta mais tarde. “Muita gente continua comendo aos 40 ou 50 anos como se tivesse 20. O corpo muda, o metabolismo diminui e as necessidades nutricionais também se transformam”, afirma.

Uma das principais preocupações dos especialistas é a sarcopenia, condição caracterizada pela perda progressiva de massa muscular com o avanço da idade.

Segundo Nakau, a alimentação tem papel central na prevenção desse problema. “Depois dos 40 anos é fundamental aumentar a atenção à ingestão de proteínas, manter uma boa qualidade alimentar e associar isso à prática de atividade física. A perda de massa muscular não é inevitável, mas exige cuidado”, explica.

Outro ponto de atenção é o aumento do risco de doenças metabólicas, como diabetes tipo 2, hipertensão e resistência à insulina.

Para o nutricionista, reduzir alimentos ultraprocessados e priorizar refeições equilibradas é uma estratégia essencial. “O prato precisa mudar com o tempo. Mais alimentos naturais, mais fibras, boas fontes de proteína e controle do consumo de açúcar e produtos industrializados”, orienta.

Ele também destaca que a alimentação após os 40 anos não deve ser vista apenas como restrição, mas como estratégia de prevenção. “A nutrição nessa fase da vida tem um papel muito importante na manutenção da autonomia, da energia e da qualidade de vida no envelhecimento.”