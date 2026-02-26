Energisa abre vaga de leiturista e oferece oportunidade para mulheres

Se você tem mais de 18 anos, concluiu o ensino médio e possui carteira de habilitação nas categorias A e B, pode participar do processo seletivo da Energisa Sul-Sudeste para contratação de auxiliar comercial - leiturista.

Com oportunidade para mulheres, a vaga é para atuar em Catanduva realizando atividades como leitura de medidores de energia elétrica, entrega de faturas de energia, procedimentos administrativos, entre outros.

Os interessados precisam se inscrever no Portal de Carreiras da Energisa (grupoenergisa.gupy.io), selecionando o nome da cidade da vaga, no caso Catanduva.

“Aqui todos são muito bem-vindos! Acreditamos na força da diversidade e da pluralidade para gerar inovação e atingir resultados incríveis. Por isso, esperamos para esse processo seletivo pessoas que tenham determinação, vontade de aprender e disposição para trabalhar no nosso time”, enfatiza Ana Maria Ribeiro, analista de Recursos Humanos da Energisa Sul-Sudeste.

Aos colaboradores a Energisa oferece salário compatível com o mercado, seguro de vida, previdência privada, Participação nos Lucros e Resultados (PLR), auxílio-creche, programas de qualidade de vida e parceria com o Gympass, que dá acesso a mais de 18 mil academias no Brasil.

No site também é possível consultar outras vagas disponíveis na Energisa nas áreas operacionais e administrativas, e cadastrar o seu currículo.