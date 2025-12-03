Elisiário recebe pet contêiner para atendimentos de saúde animal

O Governo de São Paulo instalou um novo pet contêiner em Elisiário. A iniciativa integra o programa Meu Pet, que garante atendimento veterinário gratuito para cães e gatos em todas as regiões paulistas e faz parte do ciclo de ampliações previstas até o fim de 2025. Na região de Rio Preto, os municípios de Magda, Nova Granada e Valentim Gentil já foram contemplados.

Cada pet contêiner possui 60 m² e estrutura completa de consultório, com capacidade para até 10 atendimentos diários. As unidades são fornecidas pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), enquanto a gestão e manutenção ficam sob responsabilidade das prefeituras.

Com a ampliação prevista até o fim do ano, o programa passará a contar com 71 estruturas espalhadas por São Paulo, totalizando aproximadamente R$ 22 milhões em investimentos.

Até o momento, 66 unidades foram entregues em diferentes municípios, e algumas ainda aguardam inauguração oficial pelas administrações locais para início dos atendimentos, que incluem consultas, serviços clínico-ambulatoriais e procedimentos de baixa complexidade.

A diretora de Bem-estar Animal da Semil, Rebecca Politti, destacou que a chegada do pet contêiner amplia o alcance do atendimento veterinário gratuito no interior paulista. “Elisiário agora passa a contar com uma estrutura moderna, pensada para facilitar o acesso da população aos cuidados essenciais de saúde animal. É um avanço que reforça o compromisso do Estado com o bem-estar dos pets e de suas famílias”, afirmou.

O prefeito de Elisiário, Cássio Bertelli, comemorou a conquista. “Ao lado do nosso vice-prefeito Jorge Luiz, recebemos com muita alegria a chegada do tão aguardado Pet Contêiner, uma conquista que representa cuidado, responsabilidade e respeito pela causa animal. Ver esse equipamento chegando em nosso município é testemunhar o avanço de uma Elisiário que pensa no futuro, que cuida dos animais, do meio ambiente e das pessoas.”