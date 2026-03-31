Dia D da vacinação contra a gripe aplica 1.235 doses em Catanduva

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no último sábado, dia 28 de março, o Dia D da vacinação contra a gripe, com atendimento em unidades de saúde e pontos itinerantes espalhados pela cidade.

Ao todo, foram aplicadas 1.235 doses de vacinas, entre imunizações contra a influenza e outras vacinas do calendário. Desse total, 1.137 doses foram contra a gripe, enquanto outras 98 doses corresponderam a diferentes imunizantes.

Entre os pontos de atendimento, o CEM (Centro de Especialidades Médicas) registrou 284 doses aplicadas. Os pontos móveis também tiveram destaque, com 340 atendimentos ao longo da manhã. Nas unidades, os números foram os seguintes: Nosso Teto, 175 doses; Solo Sagrado, 135; Jardim Soto, 135; Nova Catanduva, 39; e Gaviolli, 127 doses.

A mobilização marcou o início da campanha de vacinação contra a gripe em Catanduva. Agora, a imunização segue disponível em todas as unidades de saúde do município.

Nesta fase inicial, a vacinação é destinada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, entre eles idosos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades, profissionais da saúde, da educação, da segurança, do transporte, entre outros públicos.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da vacinação e orienta que as pessoas incluídas nos grupos prioritários procurem a unidade de saúde mais próxima para garantir a proteção contra a gripe.