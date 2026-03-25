Curso de ‘Contabilidade para Não Contadores’ será realizado na Fatec

A Fatec Catanduva realizará, nos dias 25 de abril e 9 de maio, das 8h às 11h30, o curso “Contabilidade para Não Contadores”, aberto aos acadêmicos e à comunidade em geral, especialmente empresários, gestores e profissionais que desejam compreender melhor a gestão financeira e contábil das empresas. As inscrições estão abertas e são gratuitas.

A capacitação será ministrada pelo Prof. Me. Marco Venício Braz Assis com o objetivo de apresentar, de forma prática e acessível, os principais conceitos da contabilidade aplicados à gestão empresarial, demonstrando como as informações contábeis podem ser utilizadas para a tomada de decisões, análise de resultados, controle financeiro e planejamento empresarial.

“Muitas empresas enfrentam dificuldades não por falta de vendas, mas por falta de informações gerenciais e controle financeiro adequado. Nesse contexto, a contabilidade deixa de ser apenas uma obrigação fiscal e passa a ser ferramenta estratégica para o crescimento e sustentabilidade dos negócios”, pontua o educador.

No curso, os participantes terão contato com temas como interpretação de demonstrativos contábeis; apuração de lucro; fluxo de caixa; indicadores financeiros; uso da contabilidade como ferramenta de gestão; e análise da situação econômica e financeira das empresas.

De acordo com a Fatec, as aulas serão realizadas com metodologia prática, incluindo exercícios e atividades em laboratório de informática, permitindo a aplicação dos conceitos no dia a dia das empresas. Ao final, espera-se que os participantes desenvolvam visão gerencial da contabilidade, compreendendo sua importância para o planejamento e tomada de decisões.