Curso da Unifipa atualiza grade com foco em tecnologia e genômica

O curso de Biomedicina da Unifipa passou por atualização em sua grade curricular com a inclusão de novas disciplinas voltadas às transformações tecnológicas e às demandas atuais do mercado de trabalho na área da saúde. Entre as inovações estão conteúdos relacionados à Bioinformática e à Introdução à Inteligência Artificial, que abordam o uso de tecnologias computacionais e algoritmos na análise de dados biológicos.

A proposta é ampliar a formação do biomédico para além das atividades laboratoriais tradicionais, incluindo competências ligadas à gestão e interpretação de grandes volumes de dados utilizados em pesquisas e diagnósticos.

A nova estrutura curricular também reforça a área de biotecnologia e medicina personalizada por meio de disciplinas, como Biologia Molecular e Genômica e Biotecnologia em Biomedicina. Esses conteúdos tratam de técnicas de análise genética e molecular, utilizadas tanto na investigação científica quanto no desenvolvimento de terapias e biofármacos.

Outra novidade é a inclusão das disciplinas de Ciências Forenses e Ciências Forenses Aplicadas, que apresentam conceitos relacionados à perícia criminal, identificação biológica e toxicologia, ampliando as possibilidades de atuação do biomédico em investigações e análises periciais.

A grade também contempla a disciplina de Biomedicina Estética, área que tem registrado crescimento no país e envolve procedimentos voltados ao cuidado estético com base em conhecimentos científicos e protocolos de segurança clínica. Complementando a formação, o curso mantém conteúdos relacionados ao Controle de Qualidade, considerados fundamentais para garantir a confiabilidade de análises laboratoriais e processos biomédicos.

De acordo com o coordenador do curso, Prof. Dr. Daniel Henrique Gonçalves, a reformulação curricular busca alinhar a formação acadêmica às transformações científicas e tecnológicas que impactam o setor da saúde. Segundo ele, a atualização amplia as possibilidades de atuação do biomédico e prepara os estudantes para um mercado cada vez mais interdisciplinar, que envolve áreas como tecnologia, pesquisa genética, biotecnologia e análises laboratoriais avançadas.

“A integração entre diferentes campos do conhecimento contribui para formar profissionais capazes de atuar em múltiplos cenários, como diagnóstico laboratorial, pesquisa científica, perícia forense, biotecnologia e áreas emergentes que combinam ciência biomédica e inovação tecnológica”, conclui Gonçalves.