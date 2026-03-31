Conselheiros de Saúde participam de palestra sobre inclusão e acessibilidade

Conselheiros municipais de saúde de Catanduva participaram de palestra sobre inclusão e acessibilidade nas unidades de saúde, na semana passada. O encontro foi conduzido pelo mestre em educação e consultor na área, Francisco Rodrigues Neto, o Chico da Inclusão.

Durante a atividade, o palestrante promoveu dinâmica com os participantes, propondo que retirassem os próprios calçados utilizando apenas os pés. A experiência teve como objetivo demonstrar, de forma concreta, as dificuldades enfrentadas por pessoas com limitações físicas em tarefas consideradas simples no dia a dia.

Ao longo da palestra, Chico abordou os desafios enfrentados por cadeirantes, pessoas com deficiência visual e idosos no acesso aos serviços de saúde.

Entre os principais obstáculos destacados estão calçadas irregulares, presença de entulho, ausência de rampas de acesso e falta de corrimãos em algumas unidades, fatores que dificultam a locomoção e comprometem o atendimento adequado.

Um dos momentos de reflexão do encontro foi a leitura de um trecho do Relatório Mundial sobre a Deficiência, publicado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2011, que ressalta que a deficiência faz parte da condição humana e que grande parte da população enfrentará algum tipo de limitação ao longo da vida, especialmente com o envelhecimento.

A palestra reforçou a importância de ampliar o debate sobre acessibilidade e inclusão no sistema público de saúde, destacando a necessidade de políticas e ações que garantam dignidade, respeito e igualdade de acesso para toda a população.

Para o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Fernando Veteri, iniciativas como essa contribuem para a construção de uma visão mais humana e coletiva, em que a inclusão deixa de ser um benefício restrito e passa a ser um direito fundamental para todos.