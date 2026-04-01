Começa montagem do cenário para a Via Sacra da Fraternidade

A preparação para a Via Sacra da Fraternidade ao Vivo de 2026, a popular Visfrav, entra na reta final em Catanduva. Teve início a montagem dos cenários no ginásio do Conjunto Esportivo Anuar Pachá, no Parque Iracema, local que receberá a encenação na Sexta-feira Santa, dia 3 de abril, a partir das 19h.

Os próximos ensaios também marcam essa fase decisiva. As duas últimas preparações serão realizadas já no palco da apresentação, nesta quarta e quinta, dias 1º e 2 de abril, permitindo que elenco e equipe ajustem todos os detalhes diretamente no espaço do espetáculo.

O evento reúne milhares de pessoas todos os anos, que acompanham de perto a encenação da Paixão de Cristo e sua ressurreição, em um momento de fé, emoção e reflexão.

Criada em 1960 por Janete Maria Monteleone da Silva, a Via Sacra da Fraternidade se tornou uma das manifestações culturais e religiosas mais tradicionais de Catanduva. Desde 1997, a encenação é conduzida por Patrícia Monteleone, mantendo viva a proposta de evangelizar por meio da arte.

Atualmente realizada no ginásio do Conjunto Esportivo, a apresentação reúne voluntários e emociona o público com a representação da traição a Cristo, paixão, morte e ressurreição.