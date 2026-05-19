Com a chegada do frio, Fundo Social reforça Campanha do Agasalho

Com a queda nas temperaturas, o Fundo Social de São Paulo reforça a Campanha do Agasalho 2026, uma das principais ações de mobilização com foco em arrecadar roupas, cobertores e acessórios para pessoas em situação de vulnerabilidade. Além de incentivar a solidariedade, a iniciativa também garante que os itens doados cheguem rapidamente a quem mais precisa.

Podem ser doados roupas, cobertores, meias, toucas, cachecóis e calçados, desde que estejam em bom estado de conservação. Após a arrecadação, os itens passam por triagem, conferência e separação para que a distribuição ocorra de forma eficiente ao longo de toda a campanha.

No interior e no litoral, a distribuição é feita em parceria com os fundos sociais municipais e redes locais de assistência social, que identificam as demandas prioritárias de cada cidade. Em Catanduva, o Fundo Social formou rede de pontos de arrecadação distribuídos por toda a cidade, envolvendo comércio, escolas, igrejas, instituições e academias parceiras.

A campanha conta com 642 pontos de arrecadação distribuídos pelos Fundos Sociais Municipais em todas as regiões do estado, além de 244 unidades do Poupatempo. Além da entrega de itens físicos, é possível fazer doações financeiras por meio da chave Pix doacoesfussp@sp.gov.br. Todo o valor arrecadado será destinado integralmente à compra de cobertores.

Os endereços e outras informações estão no site https://www.campanhadoagasalho.sp.gov.br. No ano passado, a campanha resultou na arrecadação de mais de 268 mil cobertores, 17,4 milhões de peças e mais de R$1 milhão em doações via Pix em todo o estado de São Paulo.