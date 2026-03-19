Colaboradores da Fundação participam de capacitação sobre inclusão

A Fundação Padre Albino promoveu oficina sobre inclusão de pessoas com deficiência, reunindo colaboradores para momento de aprendizado, troca de experiências e reflexão. O encontro foi conduzido pela neuropsicóloga e professora do Senac Catanduva, Vanessa Daltin Anastácio Guimarães, na tarde de terça-feira, 17.

Durante o bate-papo, os participantes receberam orientações sobre os termos corretos a serem utilizados ao se referir a pessoas com deficiência, além de conhecerem melhor os diferentes tipos de deficiência e a importância da abordagem respeitosa e inclusiva no ambiente de trabalho. Também houve oportunidade para esclarecimento de dúvidas.

Vanessa Daltin ainda compartilhou experiências pessoais e profissionais, destacando a relevância de promover discussões como essa em instituições de saúde. Segundo ela, é fundamental ampliar o conhecimento para combater preconceitos e garantir atendimento mais humanizado.

A neuropsicóloga ressaltou que, no passado, pessoas com deficiência eram frequentemente segregadas da sociedade, por visão equivocada de incapacidade. No entanto, com os avanços proporcionados pela Lei de Inclusão e pela luta por direitos, esse cenário vem mudando, possibilitando mais oportunidades de trabalho e participação social.

“A informação é essencial. Quando não conhecemos podemos ter medo ou até agir de forma excludente. A partir do conhecimento conseguimos oferecer atendimento mais qualificado, com empatia e respeito às necessidades de cada pessoa”, destacou.

Para encerrar a programação foi realizada dinâmica em grupo com o objetivo de compartilhar informações e estimular a reflexão sobre os diversos aspectos da inclusão no dia a dia, especialmente no atendimento ao público das unidades da Fundação Padre Albino.