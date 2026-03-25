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Chá Beneficente da Maçonaria destina renda para a Cáritas Diocesana
Foto: Reprodução/Redes Sociais - Evento reunirá mulheres da maçonaria e apoiadoras da causa social
Iniciativa é da Ordem Estrela do Oriente de Catanduva; convite está à venda por R$ 100
Por Da Reportagem Local | 25 de março, 2026

A Ordem Estrela do Oriente Capítulo Fraternal nº 19 de Catanduva realizará mais uma edição do Chá Beneficente, nesta quinta-feira, 26 de março, às 15h, no Buffet João e Mariah. Neste ano, toda a arrecadação será destinada para a Cáritas Diocesana de Catanduva. O convite custa R$ 100.

O evento deve reunir mulheres da maçonaria e apoiadoras. “Será uma tarde linda, preparada com muito carinho, repleta de momentos especiais, união e solidariedade”, indicam. A iniciativa solidária é realizada anualmente e, em cada edição, a renda tem uma destinação específica.

A Cáritas Diocesana de Catanduva é uma organização da Igreja Católica, atuante desde 2003, focada na assistência social e defesa de direitos de pessoas vulneráveis em Catanduva e região. Ela acolhe pessoas em situação de rua, dependentes químicos, idosos e na reciclagem.

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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