CEI da Câmara contrata perito e define datas de vistorias em loteamento

A Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Câmara de Catanduva que investiga possíveis irregularidades envolvendo a Saec - Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva e o loteamento Boulevard, em fase de implantação no município, realizou na quinta-feira, dia 16 de abril, mais uma reunião de trabalho com avanços importantes no andamento das apurações.

O encontro teve como principal pauta a definição das datas para as vistorias técnicas que serão realizadas no loteamento por um perito contratado pela Câmara Municipal.

“A etapa é considerada fundamental para o aprofundamento das investigações, já que permitirá uma análise técnica detalhada das possíveis inconsistências apontadas”, comentou o vereador Marcos Crippa, presidente da CEI.

Também ficou estabelecido que será facultativa a presença de representantes da Saec, da Prefeitura de Catanduva e da empresa responsável pelo loteamento para acompanhar o perito durante as visitas ao local. A medida visa garantir transparência ao processo, ao mesmo tempo em que respeita a condução técnica e independente dos trabalhos periciais.

A CEI é composta pelos vereadores Marcos Crippa (presidente), Marquinhos Ferreira (relator) e Gordo do Restaurante (membro), e segue com o cronograma de atividades voltado à coleta de informações, análises documentais e etapas técnicas.

Na reunião, além dos vereadores, estiveram presentes o advogado do Legislativo, Dr. Márcio Thomazini, e a servidora Adriana Senhorini, que faz o secretariado geral da CEI.

Instalada inicialmente em dezembro de 2025, a Comissão Especial de Inquérito tem como objetivo apurar os fatos - em tese - relacionados ao caso. Novas informações serão divulgadas conforme o avanço das investigações.