Catanduva entra em campo neste sábado para defender a liderança

O Catanduva defenderá a liderança do Paulistão da Série A3 neste sábado, dia 7, em duelo contra o Rio Claro, que é vice-líder com a mesma pontuação. O jogo será às 18h, no Estádio Municipal Silvio Salles. Os ingressos já estão à venda por R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia-entrada na geral e R$ 30 e R$ 15 na coberta, na loja Território do Esporte, na rua Brasil, 680.

As duas equipes somam 10 pontos no torneio, com 3 vitórias e 1 empate. O Santo tem 8 gols feitos, enquanto o adversário soma 7. No saldo de gols, ambos têm 4. Em quatro rodadas, o time catanduvense venceu a Francana por 1 a 0, empatou em 2 a 2 com o Rio Preto, bateu a Itapirense por 2 a 0 e superou a União Suzano por 3 a 2, com sofrimento nos minutos finais.

Após a vitória do Catanduva contra a União Suzano por 3 a 2, o meio-campista Romário afirmou em entrevista que o time deverá melhorar jogo a jogo. “Cada jogo é uma situação diferente, mas a equipe vem numa crescente, cada vez mais se unindo. Para sábado, a gente estará pronto, pois sabemos que será um grande jogo dentro da nossa casa”, projetou.