Catanduva é selecionada para o programa Viagem Literária 2026

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB), divulgou a lista de 67 cidades selecionadas para a 18ª edição do programa Viagem Literária. Na região de São José do Rio Preto, serão contempladas Catanduva, Fernandópolis, Rio Preto, Ubarana e Votuporanga.

O projeto leva encontros com escritores e contações de histórias para as bibliotecas municipais e também apoia a realização de feiras, festas e festivais literários.

“A Viagem Literária é um programa já consolidado nas bibliotecas paulistas, que permite a circulação não só das obras mas também dos próprios autores, o que fomenta não apenas o interesse pela leitura, mas também a vocação da escrita, inspirando a formação de novos escritores, além do apoio fundamental a feiras e festivais literários”, afirma Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

O edital recebeu, ao todo, 120 inscrições, representando 108 municípios paulistas. O processo seletivo levou em conta critérios técnicos e de participação institucional, incluindo o desempenho na edição anterior do programa, o cumprimento das contrapartidas exigidas, o cadastro atualizado na plataforma Bibliotecas Paulistas e o engajamento das equipes nas ações formativas do SisEB, como capacitações e o Seminário Internacional Biblioteca Viva.

Também foram avaliados os serviços oferecidos pelas bibliotecas, sua programação cultural e os dias e horários de funcionamento. A lista completa de cidades e bibliotecas contempladas pode ser acessada no site https://siseb.sp.gov.br.