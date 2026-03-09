Catanduva destina mais de 90 mil pneus para descarte correto em um ano

A Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura encaminhou mais de 90 mil pneus para o descarte ambientalmente correto, ao longo de 2025. O relatório foi divulgado na semana passada, contabilizando 61 solicitações de coleta ao longo do ano. O cálculo leva em conta a média de 1.500 unidades de pneus transportadas por cada carreta utilizada no período.

Para facilitar esse processo, a Prefeitura disponibiliza um serviço gratuito de depósito para toda a população e comerciantes. O ponto de descarte é o barracão localizado na rua São Paulo, nº 888. Ao levar os pneus usados até o local, evita-se o acúmulo de água e criadouros do mosquito da dengue, além de impedir danos ambientais em terrenos baldios, rios e rodovias.

O depósito na rua São Paulo é temporário. Semanalmente uma empresa especializada realiza a coleta para dar o destino ambientalmente adequado ao material. “O descarte correto de pneus é um dos pilares da limpeza urbana e da saúde pública em nossa cidade. Não deixe pneus velhos acumularem em sua casa ou comércio”, ressalta, em nota, o governo municipal.