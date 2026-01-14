Carnês do IPTU estão disponíveis na internet; reajuste é de 5,17%

A Prefeitura de Catanduva disponibilizou os carnês do IPTU 2026 em seu site oficial para download e impressão. Os Correios iniciarão a entrega a partir de 15 de fevereiro, mas quem preferir pode obter as guias de forma on-line, a partir do banner existente na página principal ou no link Cidadão Online (https://cidadaoonline.catanduva.sp.gov.br/app/pages/iptu).

Neste ano, segundo a prefeitura, não houve alteração na base de cálculo do imposto. Foi aplicado apenas o reajuste anual da UFRC (Unidade Fiscal de Referência de Catanduva), que ficou em 5,17%. Dessa forma, imóveis que não passaram por alteração terão apenas a correção, enquanto locais com aumento de área construída ou mudança no padrão podem apresentar acréscimo.

São 74.300 carnês expedidos, que somam cerca de R$ 100 milhões. O vencimento da cota única com desconto de 10% e da primeira parcela será no dia 10 de março. As demais parcelas vencerão todo dia 10, ou no próximo dia útil, nos meses subsequentes.

Nos carnês entregues pelos Correios, haverá apenas a cota única e a primeira parcela, ou seja, quem optar pelo parcelamento precisará baixar as parcelas pelo site.

O pedido de isenção do IPTU é anual. Isso significa que mesmo quem obteve o benefício no ano anterior precisa solicitar novamente. O mesmo procedimento vale para quem tem direito ao desconto do IPTU Verde. Informações em www.catanduva.sp.gov.br/isencao-de-iptu.

CONTESTAÇÕES

O contribuinte que desejar contestar valores ou apontar divergências pode abrir o processo de forma prática pelo Cidadão Online, evitando filas. Também é possível buscar auxílio presencial na Central de Atendimento do Paço Municipal, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.