Capacitação de profissionais de saúde reforça identificação de flebite

Nos dias 23 e 24 de março, os profissionais de enfermagem do Hospital Padre Albino participaram de capacitação sobre prevenção e identificação de flebite, inflamação geralmente superficial que atinge as veias, caracterizada por dor, vermelhidão, calor local e endurecimento do trajeto venoso, com maior incidência em membros superiores e inferiores.

Segundo a enfermeira Kayalem Vaccari, representante do Núcleo de Segurança do Paciente do HPA, o foco é a atualização técnico-científica da equipe, além de promover a integração entre os colaboradores e fortalecer práticas seguras no manejo de acessos venosos periféricos.

Após a etapa teórica, fundamentada no protocolo institucional, os participantes foram envolvidos na dinâmica “caixa surpresa”, na qual sorteavam materiais para discussão. A atividade incluiu imagens, casos clínicos e perguntas norteadoras, estimulando o raciocínio crítico quanto à identificação precoce da flebite e às condutas adequadas.

Os conteúdos abordados ofereceram subsídios para a padronização dos cuidados, adoção de condutas corretas e reconhecimento precoce de sinais da complicação, impactando diretamente na redução de riscos e no fortalecimento da segurança do paciente dentro do hospital.