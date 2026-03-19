Caminhada pela Conscientização do Autismo é confirmada no Abril Azul

No mês que marca o Abril Azul, dedicado à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), Catanduva reafirma seu compromisso com a inclusão e o respeito. No próximo dia 11 de abril, a cidade sedia a 5ª Caminhada pela Conscientização do Autismo. O evento, que já integra o calendário oficial do município, busca unir famílias, profissionais e a comunidade para combater o preconceito e disseminar informações sobre o TEA.

A iniciativa ocorre em um momento de transformações importantes para a causa. Dados baseados na prevalência da OMS e no mapeamento do Censo 2022 do IBGE indicam que o Brasil já soma cerca de 2 milhões de pessoas no espectro autista, com prevalência que chega a 1 em cada 36 crianças.

No que se refere ao TDAH, as estatísticas nacionais apontam que o transtorno atinge entre 5% e 8% das crianças e adolescentes do país, reforçando a necessidade urgente de políticas públicas.

Além disso, a comunidade celebra a aprovação da Lei 14.624/2023, que institui o Laudo Permanente, uma vitória histórica que desburocratiza o acesso a direitos e reconhece legalmente o caráter permanente da condição.

De acordo com a coordenadora do setor de Autismo da Apae Catanduva, Jaqueline Brocco Paião Alcade, a caminhada é uma plataforma vital para a visibilidade. "Com o aumento dos diagnósticos, nosso papel é garantir que o conhecimento chegue a todos. A caminhada mostra que o autista ocupa espaços, tem voz e direitos. Quanto mais informada a sociedade estiver, menos barreiras de preconceito teremos que derrubar".

Para as famílias, o evento é um marco de acolhimento. Claudia Vaz de Lima, líder e idealizadora do Grupo de Mães TEApoio, ressalta que a mobilização transforma a percepção da cidade. "A caminhada prova que não estamos sozinhos. É um momento de mostrar para a sociedade que nossos filhos existem e que a inclusão é possível e necessária em todos os ambientes".

Com o tema nacional "Autonomia se constrói com apoio", a caminhada é organizada pelo Grupo TEApoio com apoio da Apae Catanduva, Câmara Municipal e Prefeitura de Catanduva. A concentração será na Praça da Matriz, às 8h30, com trajeto pela rua Brasil, no Centro.