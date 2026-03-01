Calor agrava sintomas da menopausa; ginecologista explica como aliviar

Os fogachos, ondas súbitas de calor acompanhadas de suor intenso, vermelhidão e mal-estar estão entre os sintomas mais comuns da menopausa e podem se intensificar nos dias de temperaturas elevadas. Dados da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) indicam que a menopausa natural ocorre, em média, entre os 45 e 55 anos.

A ginecologista do Hospital Padre Albino, Andrea Bertolo, explica que as manifestações estão relacionadas à queda dos hormônios produzidos pelos ovários. “Além das ondas de calor, a mulher pode apresentar sudorese noturna, alterações do sono e do humor, ressecamento vaginal com dor na relação sexual, cansaço e diminuição da libido”, afirma.

Ainda segundo a médica ginecologista, quando esses sintomas passam a comprometer a rotina ou a autoestima, a avaliação profissional é recomendada. “Hoje temos tratamentos com reposição hormonal (TRH), utilizando estrogênio, com ou sem progesterona, por via oral, adesivos, géis ou implantes hormonais. O tratamento deve ser discutido com o ginecologista para avaliar riscos e benefícios individuais. Também existem opções não hormonais para quem tem contraindicações, como fitoterápicos, ajustes no estilo de vida, incluindo atividade física regular, yoga, pilates e musculação”, destaca.

Para amenizar os sintomas, outras medidas comportamentais também podem fazer diferença. A orientação inclui o uso de roupas leves, preferencialmente de algodão ou linho, manter ambientes ventilados ou climatizados, evitar álcool, cafeína e alimentos muito condimentados, além de manter hidratação adequada.