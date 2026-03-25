Banda Malvada faz show em Catanduva com entrada franca nesta quinta

Formada em 2020 por Indira Castillo, Juliana Salgado, Bruna Tsuruda e Rafaela Reoli, a banda Malvada integra a nova cena do hard rock nacional. Com passagens por festivais como Rock in Rio e Angra Fest, o grupo é apontado como uma das promessas da música brasileira.
Em 2025, lançou seu segundo álbum e sobe ao palco do Sesc Catanduva nesta quinta-feira, 26, a partir das 20h, para apresentá-lo, junto a outros sucessos da carreira. A entrada é gratuita.
Com sonoridade marcante e presença de palco, o grupo construiu trajetória impressionante em pouco tempo. Após os primeiros singles “Mais Um Gole” e “Cada Escolha uma Renúncia”, o álbum de estreia “A Noite Vai Ferver” foi lançado com aclamação do público e crítica.
Em 2022 e 2023, a banda percorreu o Brasil com mais de 100 apresentações, incluindo participações em grandes festivais, dividindo palco com nomes como Pitty, Angra, Extreme e Tom Morello (Rage Against the Machine).
Em novembro de 2023 – já com a formação atual, a Malvada deu um importante passo em sua carreira internacional ao assinar contrato com a gravadora italiana Frontiers Music Records, responsável por artistas como Mr. Big, Whitesnake e Jeff Scott Soto.
Em junho de 2025, a banda lança seu aguardado álbum homônimo, com 11 faixas — sendo 3 em português e 8 em inglês. O disco traz a assinatura do produtor Giu Daga, ganhador de 3 prêmios Grammy Latino, com produção executiva da TC7 Produções.
A Malvada se firma, assim, como uma das grandes apostas do rock nacional com potencial global, misturando atitude, técnica e autenticidade em cada acorde.
Autor