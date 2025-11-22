Banda catanduvense é convidada para tocar em exposição do Chorão

A Banda Ródi, de Catanduva, será destaque na exposição oficial do Chorão, a Chorão House, no Internacional Shopping Guarulhos. O convite marca um dos momentos mais especiais da trajetória do grupo, que há mais de uma década mantém viva a essência do rock nacional.

Fundada em 2013 pelo vocalista Rodrigo Marin, a banda surgiu com a proposta de resgatar e celebrar o rock brasileiro. A formação atual conta ainda com Miquéias Vieira (Mika) na bateria, Renato Corp na guitarra e Raimar Assis no contrabaixo.

Entre as principais influências da Ródi está o Charlie Brown Jr., banda que moldou o estilo, a identidade sonora e, posteriormente, o próprio repertório do grupo. Com o passar dos anos, a Ródi consolidou o Tributo ao Charlie Brown Jr., projeto que ocupa metade do show com 1h20 dedicados exclusivamente aos maiores sucessos da banda santista. O tributo se tornou marca registrada e impulsionou o grupo por dezenas de cidades.

Com agenda extensa, a Ródi já se apresentou em cerca de 100 cidades de São Paulo, acumulando aproximadamente mil shows na carreira, além de presença significativa em Minas Gerais.

Em 2024, o vocalista Rodrigo Marin estudou no Midas Academy, do renomado produtor Rick Bonadio, responsável por trabalhos de grandes nomes do rock nacional, incluindo o próprio Charlie Brown Jr. A vivência no Midas ampliou ainda mais a rede de contatos do cantor e levou a banda a realizar apresentações na capital paulista, em Santo André e no Litoral Norte.

Este ano, a banda catanduvense participou de eventos e festivais de destaque, como Ilhabela Jam (Ilhabela – SP), AeroMusic (Itápolis), Canta e Encanta (Catanduva), onde abriu o show do Biquíni Cavadão, e o festival Primavera em Arcos, Minas Gerais.

Em paralelo, o grupo tem investido na produção de músicas autorais e está trabalhando no lançamento do próximo single, previsto para o início de 2026.

A trajetória levou à coroação do trabalho, com o convite para tocar na Chorão House, exposição oficial dedicada à vida e obra de Chorão. Aberta no dia 14 de novembro, a mostra ocupa 2 mil metros quadrados no Internacional Shopping e reúne itens pessoais, composições originais, pista de skate e muita música, uma imersão completa na história do ícone do rock brasileiro.

A apresentação da Banda Ródi acontecerá no dia 30 de novembro, às 17h, com repertório que mistura grandes sucessos do Charlie Brown Jr. e músicas de outras bandas da mesma geração, amigas e parceiras do Chorão. Depois, em 20 de dezembro, a Ródi se apresenta ao público catanduvense, em show aberto e gratuito, na programação do Natal com Vida.