Assistência Social promove reunião técnica para fortalecer serviços

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social realizou nesta quarta-feira, 18, reunião técnica com o objetivo de apresentar e fortalecer a divulgação dos serviços oferecidos à população.

O encontro no auditório do Paço Municipal teve a participação de cerca de 100 servidores da pasta, reunindo equipes que atuam diretamente nas diversas frentes da assistência social do município.

Durante a programação, foram apresentados trabalhos desenvolvidos pelas quatro unidades do Cras, pelo Creas e por outros serviços, como o Centro Dia da Pessoa Idosa, o Restaurante Popular, a Central do Cadastro Único, o Centro Pop e a Casa de Passagem.

A iniciativa tem como foco ampliar o conhecimento técnico entre os profissionais, promover a integração das equipes e dar mais visibilidade às ações realizadas no município, especialmente aquelas voltadas ao atendimento de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social.

“A reunião técnica reforça o compromisso da Secretaria com a transparência, a qualificação contínua dos serviços e o fortalecimento das políticas públicas de assistência social em Catanduva”, informou o setor.