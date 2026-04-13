Alunos do Ensino Médio do Colégio Catanduva visitam a Câmara Municipal

Os alunos do 1º ano do Ensino Médio do Colégio Catanduva participaram de visita institucional à Câmara de Catanduva. A atividade reuniu 48 estudantes, acompanhados pelos professores Paulo Leonardo Brunetti e Matheus do Nascimento de Paula, com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre o funcionamento do Poder Legislativo e estimular a formação cidadã.

A visita foi realizada com o apoio do presidente da Casa, vereador Marcos Crippa, e contou com a recepção do vereador Ivan Bernardi, além de servidores da Câmara. Os alunos receberam orientações sobre o papel do Legislativo, o processo de elaboração de leis e a atuação dos parlamentares no município.

No plenário, os estudantes participaram de atividade prática, ocupando as cadeiras dos vereadores em dinâmica denominada “vereadores por um dia”. A proposta permitiu que os alunos tirassem dúvidas e compreendessem, de forma concreta, o funcionamento das atividades legislativas.

O vereador Ivan Bernardi destacou a importância da aproximação entre os jovens e as instituições públicas. Segundo ele, iniciativas como essa contribuem para o desenvolvimento da consciência política e para o entendimento dos direitos e deveres dos cidadãos. O parlamentar também ressaltou a relevância de manter o espaço legislativo acessível à comunidade, especialmente aos estudantes.

A ação integra propostas voltadas à formação integral dos alunos do Colégio Catanduva, mantido pela Fundação Padre Albino, e reforça a importância do contato direto com órgãos públicos como forma de incentivo à participação social e ao exercício da cidadania.