Alunos da Enfermagem promovem ação sobre sigilo profissional

Os alunos do 4º ano do curso de Enfermagem da Unifipa Catanduva fizeram, no último dia 18 de março, ação de extensão voltada à conscientização da enfermagem sobre o sigilo profissional e a proteção de dados no ambiente de saúde. A atividade foi desenvolvida na Ala Verde do Hospital Emílio Carlos com a participação ativa dos profissionais da unidade.

Com o tema “Sigilo profissional e a proteção de dados no contexto da prática da enfermagem”, o projeto foi conduzido de forma dinâmica e interativa, utilizando dinâmicas que estimularam a reflexão e o envolvimento dos participantes.

Durante a ação foram abordadas situações reais do cotidiano hospitalar, como o compartilhamento inadequado de informações, a exposição de dados de pacientes, o acesso e registro em prontuários e as condutas diante de possíveis quebras de sigilo.

Além da discussão prática, os alunos também destacaram os fundamentos éticos e legais que orientam a profissão, com ênfase no Código de Ética da Enfermagem e na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

“O objetivo foi reforçar a responsabilidade dos profissionais no cuidado com informações sensíveis, contribuindo para o ambiente mais seguro tanto para pacientes quanto para equipes de saúde”, explica a orientadora do projeto de extensão, Profa. Mestra Marina Ferreira Caiuby.

A professora diz que, além de beneficiar os profissionais do hospital, a atividade também teve papel fundamental na formação acadêmica dos estudantes, proporcionando vivência prática em educação em saúde, desenvolvimento de habilidades de comunicação e fortalecimento do senso crítico — competências essenciais para o exercício ético da profissão.

Ao final, Marina Caiuby destacou a importância da ação. “É fundamental sensibilizar os profissionais quanto à relevância ética e legal do sigilo das informações dos pacientes. Também buscamos apresentar e discutir os princípios da LGPD aplicados ao cotidiano da enfermagem, identificar falhas e riscos no manejo de dados e estimular a reflexão crítica sobre atitudes e condutas relacionadas à confidencialidade. A proposta é incentivar a adoção de boas práticas fortalecendo a segurança do paciente e a responsabilidade profissional, além de contribuir para a formação dos nossos alunos”, afirmou.

O projeto foi desenvolvido pelos alunos João Victor de Souza Sigri, Pietra Pedrassoli Tornai, Monieli Fernanda Ribeiro da Silva e Fabiana Perpétua do Nascimento Ulbric, com apoio da equipe de enfermagem da Ala Verde.