Verão e piscina: médico orienta como proteger a pele

Com a chegada do verão, os dias de sol se intensificam, as temperaturas sobem e os momentos de lazer à beira da piscina se tornam mais frequentes. Em clubes, condomínios, hotéis ou até mesmo em casa, o contato constante com a água clorada passa a integrar a rotina de muitas pessoas. Apesar de refrescante, esse hábito pode trazer impactos à saúde da pele quando não são adotados os cuidados adequados.

O médico dermatologista Raul Cartagena Rossi, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, explica que a combinação entre água tratada com cloro e exposição solar pode comprometer a barreira natural de proteção da pele, favorecendo o ressecamento, a coceira, a sensibilidade e até o aspecto esbranquiçado ou opaco.

Segundo o especialista, o cloro interfere diretamente no manto lipídico da pele, estrutura responsável por manter a hidratação e a proteção natural. Crianças e pessoas com pele seca ou sensível tendem a sentir esses efeitos de forma mais intensa, especialmente no verão, período em que a exposição costuma ser mais frequente.

A boa notícia é que é possível aproveitar a piscina e os dias quentes sem abrir mão dos cuidados com a pele. Para isso, o dermatologista recomenda algumas medidas simples antes e depois do lazer.

Antes de entrar na piscina, o uso do protetor solar é indispensável. O produto deve ser aplicado em quantidade adequada e reaplicado ao longo do dia, principalmente após sair da água. A aplicação de um hidratante leve antes do contato com a piscina também pode ajudar a formar uma barreira protetora contra a perda excessiva de água, sobretudo em peles sensíveis.

Após o lazer, é importante enxaguar o corpo com água corrente e utilizar sabonetes suaves para remover resíduos de cloro e protetor solar, que podem contribuir para o ressecamento e a irritação. No caso das crianças, a recomendação é optar por produtos neutros e hipoalergênicos.

Em seguida, a hidratação profunda é essencial. O ideal é aplicar o hidratante logo após o banho, ainda com a pele levemente úmida, para ajudar a reter a água e restaurar a barreira cutânea. Produtos com ativos calmantes auxiliam na reparação da pele, prolongando a sensação de maciez e conforto.

Outros cuidados complementares também fazem diferença, como manter uma boa ingestão de água ao longo do dia, evitar a exposição solar nos horários de pico e optar por piscinas bem tratadas, já que o excesso de cloro pode intensificar o ressecamento da pele.