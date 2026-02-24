Autismo e TDAH: por que os laudos dispararam no país?

Os diagnósticos de TEA - Transtorno do Espectro Autista e TDAH - Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade aumentaram de forma consistente no Brasil nos últimos anos. Dados oficiais ajudam a explicar o cenário.

O Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística identificou 2,4 milhões de brasileiros com diagnóstico de autismo, o equivalente a 1,2% da população. Entre crianças de 5 a 9 anos, o percentual chega a 2,6%. Já na educação básica, o Ministério da Educação registrou aumento de 44,4% nas matrículas de estudantes com TEA entre 2023 e 2024.

No caso do TDAH, estimativas do Ministério da Saúde indicam prevalência entre 5% e 8% da população infantil, índice semelhante ao observado internacionalmente. O crescimento no consumo de medicamentos específicos, monitorado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), também acompanha essa tendência de maior identificação e tratamento.

Mas isso significa que “surgiram mais casos”? Especialistas são cautelosos.

Segundo o psicólogo clínico e neuropsicólogo Bruno Garibaldi, de Rio Preto, transtornos do neurodesenvolvimento sempre existiram, mas eram frequentemente confundidos com problemas de comportamento ou dificuldades escolares. Hoje há mais informação, critérios diagnósticos mais claros e maior acesso a avaliação especializada.

O avanço dos laudos, portanto, estaria ligado principalmente a três fatores: ampliação do conceito de espectro, maior preparo de profissionais e mais atenção de pais e escolas aos sinais precoces. Não há evidência científica de uma epidemia recente. O que há é maior reconhecimento clínico e inclusão formal de crianças que antes ficavam fora das estatísticas.